طرحت خدمة البريد الإلكتروني من جوجل Gmail، واجهة مستخدم جديدة.

وذكر موقع "تك كرانش" التقني أن واجهة المستخدم الجديدة ستعرض أقسام الدردشة و Meet في الجزء الجانبي افتراضيًا.

وقدمت Google طريقة العرض المدمجة الجديدة هذه في وقت سابق من هذا العام من خلال خيارات الاشتراك، لذلك كان عليك تمكين جزأي الدردشة و Meet يدويًا، ومع ذلك، مع بدء المرحلة الجديدة من الطرح، ستجبرك الشركة على إلغاء الاشتراك إذا كنت تريد عرض Gmail الكلاسيكي.

تقول Google إن التغيير يتم طرحه على عملاء Google Workspace والمستخدمين الذين لديهم حسابات Google الشخصية على حد سواء، يتضمن ذلك Google Workspace Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus و Education Fundamentals و Education Plus و Frontline و Nonprofits ، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business ومستخدمي Google Workspace الفرديين.