أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي ارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع خلال شهر أيار/مايو الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والمعادن والكيماويات والمنتجات الكيماوية.

وارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 7ر31% على أساس سنوي في أيار/مايو الماضي، بعد زيادة بنسبة 2ر29% في نيسان/أبريل الماضي.

ويعد معدل الزيادة الأعلى منذ بدء اتجاه الارتفاع الحالي في شباط/فبراير .2021

وارتفعت أسعار الواردات بنسبة 7ر34% في أيار/مايو الماضي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والمنتجات النفطية والكيماويات والمنتجات الكيماوية. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7ر35%.

وارتفعت أسعار المنتجين على أساس شهري بنسبة 4ر4% في أيار/مايو الماضي، بعد زيادة بنسبة 5ر2% في نيسان/أبريل الماضي.