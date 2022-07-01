أظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي أن معدل البطالة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو تراجع لمستوى قياسي جديد في أيار/مايو.

وتراجعت البطالة بصورة طفيفة إلى 6ر6% في أيار/مايو، مقابل نسبة معدلة لنيسان/أبريل إلى 7ر6%. وكان معدل البطالة في الشهر نفسه من العام الماضي عند 1ر8% .

وكان الخبراء يتوقعون أن يظل معدل البطالة عند نفس مستوى التقديرات الأولية لشهر نيسان/أبريل، عند 8ر6% .

وتراجع عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو بـ 165ر2 مليون شخص عن العام الماضي، إلى 004ر11 مليون.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب إلى 1ر13% في أيار/مايو مقابل 8ر13% في نيسان/أبريل. وأظهرت البيانات أن بطالة الشباب تراجعت بواقع 89 ألفا عن نيسان/أبريل، وبـ 608 آلاف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالبطالة في الاتحاد الأوروبي ككل، فقد استقرت عند 1ر6% في أيار/مايو.