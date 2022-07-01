كشف تقرير أمريكي جديد أن عام 2020-21 شهد أعلى معدل لحوادث إطلاق النار في المدارس الأمريكية منذ عقدين.

وذكر تقرير المركز الوطني لإحصاءات التعليم أنه خلال العام الدراسي 2020-21 وقعت ثلاثة وتسعون حادث إطلاق نار في المدارس تسببت في إصابات أو وفيات، وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ 20 عامًا- بحسب ما أوردته صحيفة ذا هيل الأمريكية على موقعها الإلكتروني

ويشير التقرير إلى زيادة بنسبة 20 في المائة في حوادث إطلاق النار في المدارس مع وقوع إصابات عن العام السابق، حيث تسببت 43 عملية إطلاق نار في عام 2020-21 في وفاة شخص واحد على الأقل بينما تسببت 50 عملية آخرى في إصابات فقط.

وتشمل هذه الأرقام أي حادث تم فيه التلويح بمسدس أو إطلاق النار على ممتلكات المدرسة أو عندما أصابت رصاصة ممتلكات المدرسة. وأشار التقرير إلى أن العديد من المدارس كانت مغلقة لفترات في العام الدراسي 2020-21 ، مما يشير إلى وقوع بعض حوادث إطلاق النار أثناء عدم وجود الطلاب.

وأفاد التقرير أن المعدل الحالي يعد قفزة في حوادث إطلاق النار السنوية في المدارس فلقد وقعت أقل من 40 عملية إطلاق نار في معظم السنوات على مدى العقدين الماضيين، مضيفا أن أكثر من 70 عملية إطلاق نار وقعت في كل من السنوات الثلاث الأخيرة.

وقال التقرير إن العام 2020-21 كان أيضًا الأول الذي وقع فيه أقل من نصف حوادث إطلاق النار في المدارس الثانوية. وتكرر دخول العنف المسلح في المدارس إلى دائرة الضوء والخروج منها بعد عمليات إطلاق نار جماعية بارزة. ولكن بعد أن قتل مسلح 19 طالبا ومعلمين في مدرسة روب الابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس الشهر الماضي، أقر المشرعون حزمة سلامة الأسلحة الأسبوع الماضي. وتعزز الحزمة عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة النارية الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا. وعلى الرغم من العدد المتزايد لحوادث إطلاق النار، يشير التقرير إلى أن المدارس تطبق تدابير أمنية بشكل متزايد.

وأشار التقرير إلى أن عنف السلاح ليس الجريمة الوحيدة التي تتزايد في المدارس. فلقد كشف التقرير أيضا عن زيادة في التنمر عبر الإنترنت ومشاكل في انضباط الطلاب.