زادت معدلات الوفيات المرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة بنسبة 33.3 بالمئة خلال جائحة كوفيد-19، خاصة بين النساء من أصل لاتيني والسوداوات من أصل غير لاتيني، وفقا لما ذكرته دراسة جديدة

قبل الجائحة، كان هناك حوالي 18.8 حالة وفاة مرتبطة بالحمل لكل 100000 مولود حي مسجل في البلاد بين 2018 والربع الأول من عام 2020، إلا أن المعدل ارتفع إلى 25.1 لكل 100000 مولود حي بين أبريل 2020 وديسمبر 2020 خلال الجائحة، وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة ((شبكة جاما المفتوحة))، وهي مجلة طبية تنشرها الجمعية الطبية الأمريكية.

ذكر الباحثون في الدراسة، استنادا إلى بيانات من المركز الوطني الأمريكي للإحصاءات الصحية، أن أعلى الزيادات رُصدت بين النساء من أصل لاتيني والنساء السوداوات. وقد سجلت النساء من أصل لاتيني 8.9 حالة وفاة إضافية لكل 100000 مولود حي، بزيادة قدرها 74.2 بالمئة، بينما سجلت النساء السوداوات من أصل غير لاتيني 16.8 حالة وفاة إضافية لكل 100000 مولود حي، وهو تغير نسبي بنسبة 40.2 بالمئة.

في المقابل، زادت حالات الوفاة المرتبطة بالحمل بين النساء البيضاوات من أصل غير لاتيني بنسبة 17.2 بالمئة، أي بواقع 2.9 لكل 100000 مولود حي، وفقا للدراسة.