وقعت شركة "بولجارترانس جاز" المشغلة لشبكة الغاز المملوكة لدولة بلغاريا، اتفاق منحة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي تصل قيمته إلى 78 مليون يورو، لتوسيع منشأة "تشيرين" الوحيدة المخصصة لتخزين الغاز في بلغاريا، بحسب ما ذكرته "بولجارترانس جاز" في بيان أرسلته عبر البريد الإلكتروني.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن بلغاريا تسعى إلى مضاعفة سعة مرفق التخزين لديها إلى مليار سنتيمتر. ويشمل مشروع التوسعة مرافق ميدانية، وعمليات حفر وخط أنابيب يمتد بطول 45 كيلومترا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل المرفق الجديد تدريجيا بحلول نهاية عام .2024

جدير بالذكر أن بلغاريا تدعو إلى تقديم عطاءات لتوسيع تخزين الغاز الطبيعي بواقع 300 متر.