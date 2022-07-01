ينتظر السكان الذين يعيشون وسط الأنقاض في الحي رقم 600 في مدينة سرت الليبية منذ سنوات للحصول على مساعدة من أجل رفع الأنقاض وإعادة بناء منازلهم التي دمرتها الحرب، ولكن الآمال في حدوث تغيير تلاشت تقريبا على الرغم من أن الحكومة الليبية الجديدة اتخذت من المدينة مقرا لها.



ويعيش السكان في شقق سكنية بها فجوات ناجمة عن أعيرة نارية تجعلهم يعانون من برد الشتاء وحرارة الصيف في مبان متصدعة جراء القذائف وتبدو غير سليمة من الناحية الهيكلية.



وقال بدر عمر وهو مدرس لغة إنجليزية يعيش في غرفتين خلف جدران إسمنتية مكشوفة فيما لا يزال الجزء الأمامي من منزله محطما بعد إصابته بصاروخ «كل حكومة تأتي وتلتقط صورا للدمار ولا تفعل شيئا لنا».



وتكشف الصعوبات التي يواجهها عمر، الذي يعيش في مدينة تتناوب على إدارتها الفصائل القوية في ليبيا، كيف أن حكام هذا البلد الغني بالنفط يركزون على القتال أو استغلال موارد الدولية على نحو أكبر من تركيزهم على إدارة شؤون البلاد.



ومع تفاقم الأزمة السياسية الأخيرة، اتخذت إحدى الحكومتين المتنافستين في ليبيا مدينة سرت الساحلية مقرا لها. وتقع المدينة بالقرب من مكان تثبيت خط المواجهة بعد أن توقف الصراع الرئيسي الأخير في عام 2020.



ويجلب تأسيس البرلمان لحكومة هناك برئاسة فتحي باشاغا ومدعومة من الفصائل المقاتلة في الشرق، دورا جديدا لمدينة عانت من أحلك التقلبات في تاريخ ليبيا الحديث المضطرب.



وشهدت المدينة مقتل أبرز أبنائها وهو معمر القذافي بعد فرار من طرابلس خلال انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بنظامه وأطلقت شرارة سنوات من العنف.



وعثر الثوار على القذافي في مجرى يضم ماسورتين من الأسمنت المسلح في سرت وأوسعوه ضربا ثم أطلقوا النار عليه بالقرب من الفندق الذي يقيم فيه باشاغا، ثم سدوا المجرى بالحطام لمنع الموالين للقذافي في سرت من زيارة المكان، ولا يزال المجرى حتى الآن مغطى بالقمامة ومليء بالأعشاب.



ويعيش باشاغا في سرت الآن لأن رئيس الوزراء الليبي الآخر عبدالحميد الدبيبة، الذي عين العام الماضي من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة، اعترض على الخطوات التي اتخذها البرلمان ورفض التنازل عن السلطة.



وتقيم حكومة باشاغا، التي لا تستطيع بسط سيطرتها على العاصمة حتى الآن، في مجمع مركز واقادوقو للمؤتمرات في سرت والذي استضاف قمة الاتحاد الأفريقي في 1999.



وتشير الأحرف الذهبية الموجودة فوق المدخل إلى أنه المقر الرئيسي للحكومة، لكن أجنحة المبنى لم تعد تحوي أي نوافذ كما أن الثقوب التي خلفتها القذائف تجوف الهياكل المحيطة بالمبنى.



وعندما سيطر تنظيم داعش على سرت في 2015، اختار مقاتلوه أيضا مركز مؤتمرات واقادوقو مقرا لهم، ورفعوا علمهم الأسود عليه حتى هزيمتهم في 2016.



وفي بادئ الأمر، تم إنشاء الحي 600 الذي يقطنه عمر كمسكن للضيوف المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي، التي جذبت قادة من جميع أنحاء القارة وشكلت مرحلة بارزة في عمر المدينة لم تدم طويلا.



وتعرضت المدينة للدمار في بادئ الأمر عام 2011 ثم في القتال الذي نشب عام 2016 لطرد داعش من ليبيا، عندما كانت المدينة تحت سيطرة حكومة طرابلس.



وفي أوائل عام 2020، سيطرت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بزعامة خليفة حفتر على سرت في إطار هجوم أوسع نطاقا انهار بعد ذلك بأشهر ما أدى إلى عملية سلام استمرت عامين باتت تتعرض الآن لضغوط شديدة.



في هذا الصدد، قال زايد هدية، عضو مجلس النواب عن سرت، إن حكومة باشاغا تمثل مصالحة وطنية، مبررا ذلك بقوله إن باشاغا ساعد على قيادة المقاومة ضد الهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس في السابق.



ولكن بينما يوجد ملصق ضخم لحفتر على الحائط بجوار مكتب رئيس بلدية سرت، لا توجد أي صور لباشاغا.



وفي حديث له مع وكالة «رويترز»، قال باشاغا إنه يسعى للحصول على تمويل لأعمال إعادة الإعمار في سرت، بيد أنه لم يتمكن بعد من الوصول إلى الموارد المالية للدولة.