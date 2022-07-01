أفسد النقد والخلافات العقدين الأولين من وجود المحكمة الجنائية الدولية، لكن الحرب في أوكرانيا أعطتها قوة دفع جديدة، فبعد عشرين عاما من إنشائها، ستحكم في أسوأ الفظائع المرتكبة في العالم.



وشوه سجل هزيل من خمس إدانات، بالإضافة إلى اتهامات بالتركيز فقط على أفريقيا، صورة المحكمة الجنائية الدولية التي دخلت معاهدتها التأسيسية -نظام روما الأساسي- حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2002.



كذلك أدى رفض القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة وروسيا الانضمام إلى المحكمة التي مقرها في لاهاي الهولندية إلى إعاقتها.



ولكن بصفتها المحكمة الدائمة الوحيدة في العالم التي تنظر في اتهامات خطيرة مثل الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فإنها تبقى الملاذ الأخير للعديد من البلدان.



ورأى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي جعل المجتمع الدولي يدرك أهمية سيادة القانون.



وقال لوكالة «فرانس برس» في مايو الماضي «اذا لم نلتزم بالقانون اليوم، اعتقد ان الأمل ضئيل جدا لأي شخص غدا».



وأعلنت المحكمة انها تستضيف مؤتمرا الجمعة لاحياء الذكرى العشرين لتأسيسها، واعدة «بالتفكير حول كيفية تلبيتها للتوقعات» التي كانت دائما عالية السقف.

أهداف نبيلة



وتعتبر المحكمة خلفا لمحاكمات نورمبرغ التي نظرت في الجرائم النازية بعد الحرب العالمية الثانية، عندما كان النظام الدولي الجديد بعد الحرب يبحث عن نموذج مثالي للعدالة العالمية.



كذلك أرست المحاكم المختصة بالحروب في يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي والإبادة في رواندا عام 1994 والصراع في سيراليون، الأساس لمحكمة دائمة في لاهاي.



وتم توقيع قانون روما الأساسي في عام 1998، ودخل حيز التنفيذ بعد أربع سنوات.



لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر منذ ذلك الحين سوى خمس إدانات، جميعهم بشأن متمردين أفارقة، وليس بينهم أي من رؤساء الحكومات.



وبرأت رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو، وكذلك نائب رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية السابق جان بيير بيمبا في مرحلة الاستئناف، وأسقطت التهم الموجهة إلى الرئيس الكيني أوهورو كينياتا.



واعتبر ثيس بوكنيغت من معهد «ان اي او دي» NIOD لدراسات الحرب والمحرقة والإبادة لفرانس برس أنه «عند النظر في إرث المحكمة الجنائية الدولية في ضوء أهدافها السامية، فإن النتائج لا تذكر».



وبقيت العديد من الدول بعيدة من المحكمة. وفرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات عليها على خلفية التحقيق الذي أجرته في أفغانستان، وحاولت روسيا إرسال جاسوس إليها.



ورأت فيكتوريا كير من معهد «آسر» Asser للقانون الدولي والأوروبي أن الانتقادات «صحيحة» لكن المحكمة الجنائية الدولية قدمت أيضا «مساهمة كبيرة».



وقالت لوكالة «فرانس برس» إن «المحكمة الجنائية الدولية ليست حلا سحريا وينبغي عدم قياس فعاليتها بناء على مبادئها فقط».



وفتحت تحقيقات جديدة في السنوات الأخيرة في بعض أكثر النزاعات حدة في العالم، بينها بين إسرائيل والفلسطينيين وأفغانستان وبورما والفلبين.



وقال خان عندما تولى منصبه في عام 2021 أنه يريد «إصلاح» سجل المحكمة الجنائية الدولية.



لكن قراره بعدم التحقيق في الجرائم الأميركية في أفغانستان «كشف أن المحكمة مستمرة في الانصياع للأقوى»، وفق بوكنيغت.



وتلقت المحكمة الجنائية الدولية التي تعاني نقص التمويل والموظفين منذ فترة طويلة، دعما غربيا منذ غزو أوكرانيا، لاسيما عبر مساعدة عشرات من المحققين الأجانب. ويمنحها هذا التحقيق فرصة لإثبات قدراتها.



وقالت كير «التحدي الرئيسي هو تقديم جناة رفيعي المستوى إلى المحكمة»، وهي إحدى الصعوبات الرئيسية التي واجهتها المحكمة الجنائية الدولية مدى عقدين.