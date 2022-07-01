ذكرت تقارير إعلامية أن تطبيق منصة فيسبوك Facebook لأجهزة التلفزيون الذكية قد لا يتاح مجددا على Apple TV.

وأفاد موقع "ذا فيرج" التقني اليوم الإثنين بأن التطبيق يتيح لمستخدميه مشاهدة العديد من مقاطع الفيديو والعروض والبث المباشر على النظام الأساسي على Apple TV.

وقال بعض المستخدمين إنهم لم يعودوا قادرين على الوصول إلى التطبيق بعد آخر تحديث له.

وشارك أحد المستخدمين صورة للإشعار الذي تلقاه بعد محاولة فتح Facebook Watch على Apple TV 4K الخاص به "لم يعد تطبيق Facebook Watch TV متاحًا، ولكن لا يزال بإمكانك العثور على الكثير من مقاطع الفيديو على Facebook"، وأبلغ العديد من المستخدمين الآخرين عن وجود نفس التجربة.