أعلنت الحكومة الصينية إجراء تحفيزيا جديدا لتمويل مشاريع البنية التحتية كجزء من مساعيها لدفع الاستثمار وزيادة فرص العمل في النصف الثاني من العام الحالي مع بدء تعافي الاقتصاد الصيني، من آثار عمليات الإغلاق المتعلقة بكورونا.

ومن المقرر أن تجمع الحكومة الصينية 300 مليار يوان بما يعادل نحو 45 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك من خلال بيع سندات مالية والاعتماد على أدوات تمويل أخرى.

وكانت بكين قد حصلت مؤخرا على 800 مليار يوان ما يعادل 120 مليار دولار من بنوك الدولة لتمويل مشاريع البنية التحتية في البلاد.