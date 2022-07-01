توصلت مجموعة "مواني أبوظبي" إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من شركة IACC المالكة لشركتي Transmar الدولية للنقل البحري وTranscargo الدولية، اللتين تتخذان من مصر مقرا لهما.

وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 514 مليون درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 140 مليون دولار، حيث سيتم تمويلها بالكامل من الاحتياطات النقدية للمجموعة والبالغة ثلاثة مليارات درهم إماراتي في 31 مارس 2022. وتعد هذه الصفقة أول استحواذ دولي لمجموعة مواني أبوظبي.

وتعتبر "ترانسمار" خط حاويات يعمل في مناطق الشرق الأوسط والبحر الأحمر والخليج العربي والساحل الشرقي للقارة الإفريقية، وقامت خلال عام 2021 بمناولة 109.000 حاوية نمطية.

أما "تي سي آي" فهي شركة شحن وتفريغ تعمل في ميناء الأدبية، حيث تعد مشغل الحاويات الحصري فيه، وتدير خطين رئيسيين للعمليات هما البضائع الصلبة والحاويات، وقامت في عام 2021 بمناولة 92.000 حاوية نمطية، و1.2 مليون طن من البضائع الصلبة.

وكانت الشركتان قد حققتا خلال الأشهر الـ12 الماضية عائدات وصلت إلى 325 مليون درهم، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 108 ملايين درهم. وتواصل الإدارة سعيها إلى تحقيق معدل نمو على أساس سنوي من ثلاث خانات خلال عام 2022 مدفوعة بنمو حجم التداول ورسوم الشحن المرتفعة السائدة.

وتوفر هذه الصفقة المتناغمة ذات القيمة التراكمية لمجموعة مواني أبوظبي، موقعاً في السوق لتحقيق مزيد من فرص النمو في مصر ومنطقتي البحر الأحمر والخليج العربي.