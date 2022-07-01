ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية خلال تعاملات الجمعة متجهة لتسجيل أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام، حيث أدى الإغلاق المطول لمنشأة تصدير رئيسية في الولايات المتحدة إلى زيادة الضغوط على السوق الذي يعاني بالفعل من تخفيضات الإمدادات من موسكو.

وتخطط منشأة "فريبورت" الأمريكية للغاز الطبيعي المسال - التي تُصدر حوالي 15% من إجمالي صادرات الولايات المتحدة من الوقود- لاستئناف العمليات الجزئية في أكتوبر، بعدما كان من المتوقع استئنافها خلال شهر بعد الانفجار الواقع في أوائل يونيو، مما يزيد من الضغط على الشركات والحكومات الأوروبية لتأمين إمدادات كافية لملء مواقع التخزين في الوقت المناسب قبل فصل الشتاء.

يأتي ذلك بعدما خفضت روسيا الشحنات عبر خط أنابيب نورد ستريم الرئيسي بنسبة 60%، ومن المقرر أن يتم إغلاق الخط بالكامل هذا الشهر للصيانة، في ظل مخاوف بشأن عدم استئناف الشحنات الروسية بعد انتهاء الصيانة.

هذا وتسعى "يونيبر" الألمانية للحصول على خطة إنقاذ من الحكومة، حيث اضطرت إلى شراء غاز أكثر تكلفة من السوق الفورية لتعويض النقص من روسيا.

وارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أغسطس 0.79% إلى 145.65 يورو لكل ميجاواط، في تمام الساعة 12:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما ارتفعت بنحو 1.7% في وقت سابق من التعاملات، متجهة لتسجيل ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.