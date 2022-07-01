ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال يونيو، قبل أول زيادة متوقعة لأسعار الفائدة في 11 عامًا من قبل المركزي الأوروبي في اجتماع يوليو.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاءات الوطنية "يوروستات" الصادرة الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو إلى 8.6% على أساس سنوي خلال يونيو، من 8.1% في مايو، متجاوزًا التوقعات البالغة 8.5%.

وفاجأت ألمانيا الأسواق في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سجلت انخفاضًا بنسبة 0.5% في التضخم على أساس شهري، بينما ارتفع التضخم في كل من فرنسا وإسبانيا إلى مستويات قياسية جديدة، حيث تجاوز الأخير المستوى 10% للمرة الأولى منذ عام 1985، كما صعد التضخم الفرنسي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 6.5%.

ويأتي ذلك بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأوروبي خلال يوليو الجاري، مع توقعات اتجاهه لرفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2011، والتمهيد لزيادة 50 نقطة أساس إضافية في سبتمبر، مع التأكيد على المزيد من الزيادات المستقبلية للحد من تسارع التضخم في المنطقة.