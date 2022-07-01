هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة دون مستوى 1800 دولار، متجهة لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، في ظل تشديد السياسة النقدية المتبع من قبل البنوك المركزية عالميًا.

وبنهاية يونيو، سجل الذهب أسوأ أداء فصلي منذ أوائل عام 2021 وتراجع بنسبة 7.7%، بالتزامن مع استقرار الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في عقدين من الزمن، مما جعل المعدن الثمين أقل جاذبية بالنسبة للمستثمرين خاصة مع الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس إلى النطاق 1.5% -1.75% خلال يونيو، كما أشار "جيروم باول" وأعضاء البنك المركزي خلال هذا الأسبوع إلى أنه قد يكون هناك تحرك آخر مماثل في يوليو، مع التوقعات باستمرار زيادات الفائدة حتى نهاية العام المقبل على الأقل​.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.76% إلى 1793.50 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:31 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كذلك هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.74% إلى 1793.86 دولار للأوقية، منخفضَا خلال الأسبوع الحالي حتى الآن بحوالي 1.8%.

وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر 3.28% عند 19.70 دولار للأوقية، كما هبط سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.01% عند 884.20 دولار، وتراجع سعر البلاديوم 1.76% إلى 1903.21 دولار.

بينما ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.22% إلى 104.97 نقطة.

وعلى صعيد البيانات الأمريكية، من المقرر صدور قراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات ISM في وقت لاحق اليوم مع توقعات تباطؤه خلال يونيو، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يونيو الأسبوع المقبل.