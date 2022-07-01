سجل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (جي بي آي إف) مكاسب سنوية للعام المالي الثاني على التوالي، مع ارتفاع الأسهم الأجنبية، وصعود الدولار مقابل الين مما ساعد في تعزيز قيمة الأصول الخارجية للصندوق.

وبلغ عائد أكبر صندوق لمعاشات التقاعد في العالم 5.4% أو 10.1 تريليون ين (74 مليار دولار) في العام المنتهي في الحادي والثلاثين من مارس، ووصل إجمالي الأصول إلى 196.6 تريليون ين.

وكانت الأسهم الأجنبية أفضل الاستثمارات أداءً بالنسبة للصندوق مع ارتفاعها 18.5%، تليها السندات الأجنبية التي بلغ عائدها 2.3%، وارتفعت الأسهم المحلية 2.1%، في حين خسرت السندات المحلية 1%.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، ذكر رئيس الصندوق "ماساتاكا ميازونو" في بيان: حققنا مكاسب بنسبة 5.42% في العام المالي 2021 بسبب الارتفاعات الحادة في الأسهم الأجنبية وضعف الين.

وأضاف قائلاً: على الرغم من انخفاض الأسهم الألمانية بسبب الحرب في أوكرانيا، وعودة ظهور جائحة "كوفيد-19"، إلا أن الأداء القوي في سوق الأسهم الأمريكية دعم أداء الأسهم الأجنبية بشكل عام.

وجاءت تلك المكاسب على الرغم من تسجيل الصندوق خسارة فصلية 1.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.