باهي أحمد



كشفت رئيسة نادي الإعلام الرقمي - الكويت، هند الناهض في تصريح خاص لـ«الأنباء»، أن تطبيق Instagram يحظى بـ 2.4 مليون مستخدم في الكويت خلال العام الحالي، وأن تطبيق TikTok لديه 2.47 مليون مستخدم في بداية العام الحالي.



وذكرت الناهض أن Snapchat لديها 1.95 مليون مستخدم في الكويت، وأن Twitter لديه 1.45 مليون مستخدم في الكويت في بداية عام 2022، لافتة أن وصول إعلانات Instagram في الكويت في بداية العام 2022 كان يعادل 55.7% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر) وفي أوائل عام 2022، كان 39.3٪ من جمهور إعلانات Instagram في الكويت من الإناث، بينما كان 60.7٪ من الذكور.