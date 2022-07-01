ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن 4 فرق إطفاء بالاضافة الى مركز الإسناد نجحت في السيطرة على حريق اندلع في مخزن بمنطقة سكراب ميناء عبدالله اليوم الجمعة. واوضحت الادارة ان ادارة العمليات المركزية تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد عن نشوب حريق في مخزن يحتوي على كيبلات كهربائية وأوان منزلية بمساحة 500 متر مربع وبجانبه عدة مخازن، وعلى اثره قامت ادارة العمليات المركزية بتوجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وام الهيمان والاحمدي ومشرف بالاضافة الى الإسناد.



وقالت الادارة إن فرق الإطفاء باشرت عند وصولها للموقع بمكافحة الحريق وتطويقه لعدم امتداده الى باقي المخازن المجاورة بسبب سرعة الرياح التي كانت تشكل خطورة على انتشاره، فيما نجحت الفرق في السيطرة الكاملة على الحادث وتعمل الآن بعملية التفتيش، فيما أصيب خمسة من رجال الإطفاء تراوحت اصاباتهم ما بين اجهاد حراري وحروق بسيطة وقد قدمت لهم الاسعافات الأولية عن طريق الطوارئ الطبية.



حضر الى الموقع لتفقد رجال الاطفاء وعملية مكافحة الحريق رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.