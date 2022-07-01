بشرى شعبان



أعلنت مديرة ادارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد عن مخاطبة الهيئة 287 شركة عبر البريد الالكتروني للبحث عن فرص وظيفية للمقيمين بصورة غير قانونية عبر منصة تيسير.



واشارت المزيد في تصريح لـ «الانباء» إلى أن ما تم إنجازه خلال الفترة من 29-5-2022 حتى 26-6-2022 عبر المنصة إلى جانب التواصل مع 287 شركة، يتمثل في توفير 214 فرصة عمل بالاضافة الى ارشاد 307 باحثين عن عمل.



وأكدت استمرار الهيئة علر المنصة استقبال طلبات الباحثين عن عمل لفئة المقمين بصورة غير قانونية وارشادهم للشركات التي تتم مخاطبتها للوظائف المتاحة.