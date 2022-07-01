بحث نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني دعيج العتيبي مع الأمين العام للمنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) خوان كارلوس أمس الخميس سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والمنظمة الدولية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني في مؤتمر منظمة الطيران المدني (ايكاو) الذي انطلقت اعماله في مدينة اسطنبول التركية في الفترة من 28 - 30 يونيو الماضي بوفد كويتي برئاسة العتيبي وعضوية مدير إدارة سلامة الطيران المهندس حسان آل رشيد ومدير ادارة المكتب الفني المهندس مرزوق الشريفي.

وبحث الجانبان العديد من المواضيع ذات الصلة بسلامة الطيران وأمن الطيران المدني والنقل الجوي وتطور قطاع الطيران في الكويت.

وفي هذا الصدد عبر الأمين العام لـ (ايكاو) في تصريح عن سعادته لما تقوم به الكويت من مشاريع تطويرية ومستقبلية لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في مطار الكويت الدولي وخصوصا جهود الدولة في إنشاء وإنجاز مبنى الركاب الجديد (رقم 2) الذي تصل طاقته الاستيعابية الى 25 مليون مسافر سنويا واستحداث المدرج الثالث وبرج مراقبة جوية جديد.

وأشاد كارلوس بجهود القائمين على الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي برئاسة رئيس الطيران المدني الشيخ عبدالله العلي العبدالله السالم الصباح، متمنيا التقدم والنجاح للطيران المدني الكويتي.

وتأسست (ايكاو) في أبريل 1948 وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة ويقع مقرها الرئيس في القسم الدولي في مدينة مونتريال الكندية ومهمتها تطوير أسس أو تقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها وسلامتها ونموها.