اختتمت أعمال الموتمر التمهھيدي لقمة التحول المنشود في التعليم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس الخميس بمشاركة اكثر من 150 وزيرا للتعليم ونائبا لوزراء التعليم وأصحاب الاختصاص.

وشاركت الكويت بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف الذي القى كلمة الكويت التي اكدت دعمها لليونسكو لتحقيق أهداف قمة تحول التعليم الرامية إلى وضع رؤية مشتركة وتحقيق الالتزام الدولي لتحول التعليم من الان وحتى عام 2030.

واستهدف الاجتماع الذي جمع نحو 2000 مشارك من جميع أنحاء العالم في مقر (يونسكو) الى تعزيز المناقشات المتعلقة حول تحول التعليم ووضع المحتوى الأولي وانشاء روية مشتركة والتوصل الى مقترحات عمل لقمة التحول المنشود في التعليم التي ستعقد في سبتمبر المقبل في نيويورك بدعوة من الامين العام للامم المتحدة الذي سيجمع رؤساء الدول والحكومات بهدف وضع التعليم على رأس قائمة جدول الأعمال الدولي.

وركز المؤتمر خلال فعالياته التي استمرت ثلاثة ايام على خمسة مجالات رئيسية للتحول هي المدارس والتعلم الجيد مدى الحياة والمعلمون وامكانية الاتصال الإلكتروني وتمويل التعليم.

وعمل المشاركون على تقديم مبادرات لخطة العمل الموضوعي لتسليط الضوء على المبادرات والشراكات الممكنة بالإضافة الى مناقشة العناصر الأساسية لتحول التعليم والتوصيات لترجمة المعرفة الى سياسات وممارسات.

وأكدت الدول المشاركة من خلال خطاباتهم عزمها على العمل والتعاون في مبادرات جديدة للارتقاء بمستوى التعليم بالإضافة الى تضافر الجهود لإنهاء فقر التعلم في جميع انحاء العالم.

ومن خلال المؤتمر دعا أعضاء اللجنة التوجيهية رفيعة المستوى المعنية بهدف التنمية المستدامة 4 الخاص بالتعليم حتى عام 2030 جميع رؤساء الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للاستثمار في التعليم والعمل على إحداث التحول المنشود في التعليم باعتباره أفضل سبيل لتحقيق الاهداف المشتركة المتمثلة في السلام والازدهار والاستدامة.

وتمثلت أهم الاجراءات التي دعا لها المؤتمر في اعطاء الأولوية للفئات الأكثر تهميشا والأبعد عن الركب والمتضررين من الأزمات والطوارئ وتأهيل الشباب والكبار لتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لتحقيق الرفاهية والتنمية الكاملة وبناء المجتمعات الخضراء والرقمية وضمان مستقبل العمل واستدامة كوكب الأرض بالإضافة الى زيادة عدد المعلمين وسائر أفراد القوى العاملة في مجال التعليم.

وانطلقت اعمال المؤتمر التمهيدي يوم الثلاثاء الماضي في مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية بمشاركة كويتية بوفد ترأسه الوزير المضف وضم المدير العام للجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتور حمد العدواني والأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية الدكتور مثنى الرفاعي ومندوب الكويت الدائم لدى (يونسكو) الدكتور ادم الملا والوكيل المساعد لقطاع المناهج بوزارة التربية الدكتور صلاح دبشه والموجهة العامة لمادة العلوم بوزارة التربية منى الانصاري ومدير مكتب وزير التربية بدر المطيري.