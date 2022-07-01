أعلن المتحدث الرسمي باسم التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) يوسف كاظم عن قيام وزارة الداخلية بإطلاق خدمة (اصدار إقامة عمالة منزلية أول مرة) بشكل حصري عبر تطبيق (سهل) للخدمات الالكترونية الحكومية، حيث بات بإمكان الكفيل انجاز المعاملة إلكترونيا بعد اتمام الاجراءات الخاصة بالفحص الطبي والبصمات، دون الحاجة لمراجعة وزارة الخارجية لتصديق الصحيفة الجنائية وقطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية.

وأشار كاظم إلى أنه بفضل جهود وزارة الداخلية وتعاون الجهات الحكومية بات الآن من الممكن اصدار إقامات أول مرة للعمالة المنزلية المعروفة بـ (مادة 20) بشكل حصري عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) مما يعني توفير الوقت والجهد على المواطنين علاوة على تخفيف الضغط على مراكز خدمة المواطن في وزارة الداخلية وكذلك مواقع وزارة الخارجية لتنفيذ التصديقات المتعلقة بهذه المعاملات.

وأشاد كاظم بجهود وتعاون وزارة الداخلية ووزارة الخارجية من أجل تقديم هذه الخدمة حصريا عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) وإن تبسيط الاجراءات الخاصة بتنفيذ هذا النوع من المعاملات سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز تجربة مستخدمي التطبيق للاستفادة من الخدمات الالكترونية الحكومية.