أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، علماً أن عقده السابق كان ينتهي في 2023.

وقال النادي في بيانه:" يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدًا جديدًا طويل الأمد مع النادي (حتى صيف 2025)".

وأضاف النادي:" بعد خمس سنوات مع النادي، سيمدد صلاح الآن إقامته في آنفيلد، علماً أنه سجل 156 هدفًا رائعًا في 254 مباراة خاضها مع الفريق".

وأضاف: صلاح الذي ساعد فريق يورجن كلوب في تحقيق كأس الإتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، قد كرّس مستقبله إلى الريدز من خلال توقيعه على عقد جديد اليوم الجمعة".

‏من جانبه علق محمد صلاح قائلا: "أشعر أنني بخير ومتحمس للموسم الجديد وتحقيق البطولات مع النادي. يوم سعيد للجميع. الأمر تطلب بعض الوقت ولكن كل شيء تم الآن. علينا التركيز فيما هو قادم".