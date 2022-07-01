أكدت كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أهمية معرض التصميم الهندسي الـ41 الذي ينطلق في الخامس من شهر يوليو الجاري باعتباره تتويجا لمشاريع الطلبة نتيجة عملهم خلال خمس سنوات دراسية.

وقال مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية د. دعيج الركيبي في تصريح صحافي إن المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام برعاية مدير الجامعة د. يوسف الرومي ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي يهدف أيضا إلى عرض المشاريع التي يبتكرها طلبة الكلية للسنة النهائية ضمن مقرر التصميم الهندسي.

وأوضح الركيبي أن المعرض يضم المشاريع العلمية من مختلف التخصصات العلمية للكلية وهي الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر وهندسة البترول.

وذكر أن معرض هذا العام يقام للمرة الأولى بالتعاون مع كليات العلوم والعلوم الحياتية والعمارة بمشاركة 580 طالبا وطالبة في 163 مشروعا من مختلف الأقسام العلمية بكلية الهندسة والبترول والكليات المشاركة.

وبين أن المعرض يشمل سبعة مجالات، الأول مجال الصناعة والبناء ويركز على الابتكار في مجال الثورة الصناعية بزيادة عمليات الصناعة ومواد البناء الحديثة وطرقها، والمجال الثاني الطاقة النظيفة والموارد الطبيعية ويقدم وفرة في الحلول الهندسية المبتكرة نحو طاقة متجددة نظيفة ويسهم في ابتكار طرق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن المجال الثالث يعنى بالبنية التحتية ويحقق استدامة وثيقة بمنظومة البنية التحتية والطرق والتنقل والمرافق والخدمات الأساسية لتتكامل جميعها مع تفاصيل الحياة والمجال الرابع يتصل بالعلوم التقنية والرقمية والاتصالات ويتضمن تقنيات الحوسبة الرقمية والربط الآمن بشبكات الاتصالات وإنشاء بيئة آمنة بمراكز البيانات والتطبيقات الرقمية.

وقال الركيبي إن المجال الخامس يتمثل بالذكاء الاصطناعي والروبوتات وهو مجال التقنيات الإدراكية للذكاء الاصطناعي ويسهم في زيادة رفاهية المستوى المعيشي بآليات منظمة من خلال الروبوتات المتقدمة.

وأشار إلى المجال السادس المعني بالميكنة والإنتاجية الهندسية وهو عبارة عن رسم إنتاجيات لمشهد غير مسبوق وبناء مستقبل مميز وذكي للعالم من خلال الآليات الدقيقة والمكائن أما المجال الأخير فيتعلق بالبيئة المستدامة واستخدام عمليات تحقق معيشة مميزة للانسان وتتناغم مع الاستدامة بحلول هندسية إضافة إلى استعادة العلاقة الأصيلة بين الإنسان والطبيعة سعيا للصحة والرفاهية.

وذكر أن هناك العديد من الجهات ستقدم جوائز للمهندسين الفائزين خلال المعرض هي جائزة الابتكار والتميز مقدمة من شركة زين للاتصالات وجائزة الأولوية الوطنية من الخطوط الجوية الكويتية وجائزة التكنولوجيا والعلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي وجائزة البنية التحتية وأساليب المواصلات من شركة إنشاء القابضة وجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجائزة الاستدامة البيئية مقدمة من بيت التمويل الكويتي وجائزة البناء والطاقة والصناعة من جمعية المهندسين الكويتية.

وأشاد الركيبي بجهود جميع الشركات والمؤسسات الراعية وخاصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها لكلية الهندسة والبترول لتحقيق أهدافها بإقامة هذا المعرض كما شكر المؤسسة لدعمها المباشر للطلبة ماديا ومعنويا من خلال تخصيص جائزة لأفضل مشروع بكل قسم لكل مشروع فائز.

يذكر أن المعرض سيقام في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية وسيفتتح أبوابه لاستقبال الزوار يوم الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 10 مساء والأربعاء على فترتين صباحية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا والمسائية من الساعة 4 عصرا حتى الساعة 10 مساء.