بيروت - عمر حبنجر وداود رمال

في اللقاء الثاني الجمعة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، الذي دام 15 دقيقة، جرى التداول في التشكيلة الحكومية المقترحة.

وتم خلال اللقاء، طرح بعض الأفكار والاقتراحات، علماً ان لقاء آخر سيعقد بين الرئيسين عون وميقاتي قريبا، لاستكمال البحث والتشاور.

وبينما غادر ميقاتي من دون الادلاء بتصريح، قال مصدر واسع الاطلاع لـ«الانباء» ان «ميقاتي ابلغ عون استياءه من التسريبات التي حصلت بعد اللقاء الاول، وتم تجاوز الامر فورا بالتأكيد على الود والاحترام المتبادل بين الرئيسين، ومن ثم تم اجراء تعديلات طفيفة على التشكيلة المقدمة من قبل ميقاتي، وهذه التعديلات طرحها عون وشملت اما ابقاء التوزيع كما هو في حكومة تصريف الاعمال الحالية، او الا تكون المداورة محصورة بحقيبة بذاتها انما ان يكون اكثر شمولية، مع اقتراح توسيع الحكومة من خلال اضافة ستة وزراء دولة من السياسيين او ادخال سياسيين على حكومة الاربعة وعشرين وزيرا المعروضة».

واوضح المصدر ان «عون طلب وقتا لدراسة الافكار المتبادلة على ان يبلغ ميقاتي بوجهة نظره في لقاء آخر على ان يتم وضع اقتراحات من قبل الرئيسين وتبادل الأفكار».

وكان الرئيس عون اتصل هاتفيا برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في أعقاب التشنج السياسي والاعلامي الذي جاء بعد تسريب مصادر القصر الجمهوري للتشكيلة الحكومية التي سلمها ميقاتي لعون. واتفقا على اللقاء الذي انعقد صباح الجمعة، وأعطى خلاله الرئيس عون ملاحظاته على التشكيلة اياها، فيما أوضح ميقاتي مبرر التعديلات التي ادخلها على حكومة تصريف الأعمال، واتفقا على ان يتلقى ميقاتي جواب عون، يوم الاثنين او الثلاثاء المقبلين، بحسب ما اشارت اليه «الأنباء» سابقا.

وفي معلومات «الأنباء» ان الحرص على حسم الموضوع الحكومي، الاثنين او الثلاثاء مرتبط برغبة القوى المؤثرة في صدور مراسيم الحكومة قبل عيد الأضحى المبارك، وتحديدا الأربعاء او الخميس، لأن الجمعة وقفة العيد، والسبت يوم العيد.

ولاحظت المصادر المتابعة مرونة مستجدة في تعاطي الرئيس عون مع هذا الموضوع، منذ ما بعد تسريب التشكيلة الحكومية الأولى، والتي كانت محل استياء الرئيس المكلف، بدليل مبادرته الى الاتصال بالأخير، متجاوزا التراشقات الاعلامية والسياسية التي ترتبت على عملية التسريب، ما يعني ان دوائر القصر الجمهوري، بدأت تتهيب مخاطر الفشل في تشكيل الحكومة في هذه الفترة المحددة، المخاطر السياسية المتصلة بالاستحقاق الرئاسي القريب، والمخاطر الشارعية المرتبطة بالارتفاع الهائل في اسعار تعرفات الهاتف الخليوي والانترنت والتي تهدد بتخلي اكثر من نصف الشعب اللبناني عن هذه الخدمة البالغة الحيوية في الزمن الحاضر.

ولا شك ان الفريق الرئاسي يتذكر تماما ان ثورة 17 أكتوبر 2019 انطلقت من شرارة، وضع رسم 6 سنتات على مخابرات الواتساب، ما يوجب تصور ما يمكن ان يحدث من تظاهرات واعتصامات بوجه الفريق الرئاسي تحديدا، ما لم تكن هناك حكومة فاعلة تعالج الأمور.

وإلى جانب غليان أسعار البنزين والمازوت والدواء والاستشفاء والخبز وانهيار المباني على رؤوس قاطنيها واستمرار تدافع اللبنانيين الى الهجرة بحرا رغم غرقى مركب الموت الشهير، أطل عبء جديد على جيوب اللبنانيين، الضائعة أموالهم في سراديب المصارف، يتمثل بمضاعفة تعرفات التخابر بالخليوي او الثابت، فضلا عن الانترنت، ما يهدد بانفجار اجتماعي واسع.

الى أين نحن ذاهبون؟ سؤال طرحه المفكر الاسلامي د.رضوان السيد عبر اذاعة «صوت لبنان». وأضاف: رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، يقول كل الوقت، نحن ذاهبون الى الانهيار الشامل، وكأن الانهيار الذي نحن فيه ليس شاملا.. لذلك، نرى ان الأمر ما عاد يمكن الصبر عليه، بأي شكل من الاشكال، ولذلك ينبغي ان نتوقف عن الحلم والأمل، ما يعني ان كل ما أقوله يأس بيأس، ولا أملك ان أقول غير ذلك.

في هذا الوقت، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة أن حظوظ حكومة جديدة متعثرة تقريبا، ولأن العالم يتجه نحو أزمة متفاقمة فيما يخص الطاقة والحبوب، لذلك المطلوب تفعيل الحكومة الحالية سريعا، على طريقة تصريف الاعمال بالمعنى الواسع، والمبدأ القانوني يقول بتوسيع تصريف الاعمال بحجم الضرورة، ولا ضرورة أكبر من ضرورات اليوم، لأن البلد يهوي عموديا وأم الكوارث تنتظر لبنان.