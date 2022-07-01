عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس، مع السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا، العلاقات اللبنانية - الأميركية وسبل تطويرها في المجالات كافة. وتم التطرق خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، الى موضوع المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية ومهمة الوسيط الأميركي السفير آموس هوكشتاين، حيث اطلعت السفيرة شيا رئيس الجمهورية على نتائج الاتصالات التي اجراها الوسيط الأميركي مع الجانب الإسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود، والتقدم الذي تحقق في هذا المجال. وستتواصل الاتصالات اللبنانية - الأميركية، والأميركية - الإسرائيلية، لمتابعة البحث في هذا الملف.