بيروت - احمد منصور

طالب رئيس اتحاد مجلس رجال الأعمال اللبنانية - الخليجية سمير الخطيب في بيان أمس بـ«ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة فورا»، مؤكدا أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي المزري لم يعد يتحمل إهدار أي وقت ولو كان يوما واحدا».

وشدد على أن «المطلوب وبإلحاح الذهاب فورا لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي وإقرار خطة تعاف عادلة وموثوقة وتنفيذ الإصلاحات الشاملة»، محذرا من أن «المعالجات التي اعتمدت طوال فترة الأزمة لم تعد مجدية، وهذا ما ينذر بانهيار سريع وشامل على مختلف المستويات».

وأكد الخطيب «ضرورة عودة لبنان الى الحضن الدولي والعربي»، مشددا على أن «إعادة العلاقات مع دول الخليج العربي الى طبيعتها يجب أن تكون من أولى أوليات الحكومة العتيدة احتراما للعلاقات التاريخية والأخوية والإنسانية بين لبنان وهذه الدول الشقيقة».

ونبه الى انه «على أهمية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعتبر معبرا إلزاميا وركيزة أساسية للخروج من الأزمة، إلا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بدء مسيرة التعافي والنهوض من دون مساعدة ودعم الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية».

وقال: «هذا الكلام ليس من باب المجاملة، إنما هو حقيقة علمية واقتصادية أكيدة، خصوصا أن الدول الخليجية الشقيقة كانت على الدوام من اكبر الداعمين للبنان، وهي أيضا تشكل العمق الاقتصادي الاستراتيجي لبلدنا، فضلا عما تتمتع به من قدرات مالية كبيرة».

وختم الخطيب منبها القوى السياسية بالقول: «الخيارات باتت ضيقة جدا، إما الاستجابة للمصلحة الوطنية العليا والتخلي عن الأنانيات، وإما التنحار لتحقيق المصالح الخاصة الضيقة، فالأول يمثل الخلاص، والثاني هو الخراب بعينه».