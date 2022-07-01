بشرى شعبان

أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب دعم الوزارة لدور الجمعيات التعاونية في تحصيل جزء من الأرباح السنوية لصالح الأعمال والخدمات الاجتماعية واستغلالها في اقامة مشاريع حيوية تخدم المجتمع مثل مستشفى التعاونيات للقلب - فرع بنك الدم في مستشفى العدان - فرع بنك الدم في مستشفى الجهراء.

وقال شعيب في تصريح صحافي بمناسبة اليوم الدولي للتعاون إن الوزارة تشرف وتراقب وتدعم 77 جمعية تعاونية واتحادا مشهرا وتقدم لها كل التسهيلات المطلوبة لدعم الحركة التعاونية التي تتميز بها البلاد ودورها المهم في الماضي والحاضر والمستقبل لدعم منظومة الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من المواد الاستهلاكية والزراعية في الدولة وفي جميع أوقات الرخاء والشدة.

وأضاف: تحرص الوزارة حاليا على إتمام عقد الانتخابات في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية وجمعياتها العمومية حيث جرى خلال شهر يونيو عقد 10 انتخابات إلى جانب بعض العموميات التي انتهت بتشكيل مجالس الإدارات واعتماد التقارير المالية والإدارية.

وذكر أن الحركة التعاونية في البلاد حريصة على دعم الخطط التنموية في البلاد حيث تمكنت كل من جمعيتي الزهراء، والعديلية التعاونيتين من الاستفادة من الطاقة الشمسية حيث قامتا بتركيب الواح الطاقة الشمسية واستخدامها في توصيل الكهرباء للجمعية ومواقف السيارات حيث ان هذه الخطوة داعمة للتوجيهات السامية بتوفير 15% من الطاقة عبر الاستخدامات البديلة للكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة داعمة كذلك للعمل التعاوني في محاربة البطالة حيث تم الانطلاق بعدة خطوات لدعم الشباب ومحاربة البطالة وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي والمساعدة في خلق بيئة ملائمة لهذه الأعمال.

وزاد شعيب: تم تخصيص 10٪ من عدد المحلات والقواطع في الجمعيات التعاونية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتم طرح وتخصيص العديد من المواقع لها في العديد من الجمعيات التعاونية.