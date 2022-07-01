فاز سفيرنا لدى قبرص وليد الكندري بجائزة الشخصية الدبلوماسية الأبرز في قبرص لعام 2022.

وذكرت سفارتنا لدى قبرص في بيان اليوم الجمعة أن الإعلان عن الفوز جاء في حفل نظمته غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الخارجية القبرصية في القصر الرئاسي.

وأفادت السفارة في البيان بأن الحفل حضرته رئيسة مجلس النواب ورئيسة الجمهورية بالإنابة أنيتا ديميتريو وعدد كبير من الوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية.

وخلال الحفل ألقى الأمين العام لوزارة الخارجية القبرصية السفير كورنيليوس كورنيليو كلمة ثمن فيها الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية قبرص ودولة الكويت في العديد من المجالات خلال السنوات القليلة الماضية واصفا اياها ب"الممتازة".

ونوه كورنيليو بدور السفير الكندري في تعزيز العلاقات بين الكويت وقبرص على كافة المستويات.

من جهته اشار السفير الكندري في كلمته الى تطور العلاقات بين البلدين و"توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون الثنائية المشتركة والتي توجت بزيارة معالي وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح الى قبرص مطلع عام 2022".

واعتبر ان هذه الزيارة فتحت "الآفاق لمزيد من التقارب والتعاون المشترك بين الكويت وقبرص وجاءت بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين الصديقين".