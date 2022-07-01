قالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا ومنتجعا بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا وإصابة العشرات، في أحدث هجوم صاروخي دام.

ومع تركيز قواتها البرية في منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا، صعدت روسيا من الضربات الصاروخية في جميع أنحاء البلاد في الأسبوعين الماضيين، باستخدام صواريخ غير دقيقة تعود إلى الحقبة السوفييتية في أكثر من نصف الهجمات، وفقا لما ذكره أحد القادة العسكرييين الأوكرانيين.



وقالت وزارة الطوارئ الأوكرانية إن صاروخا أصاب مبنى من تسعة طوابق في بلدة بيلهورود دنيستروفسكي. كما تسبب في اندلاع حريق في مبنى ملحق به يستخدم مخزنا.



وقال سيرهي براتشوك المتحدث باسم إدارة أوديسا الإقليمية للتلفزيون الرسمي الأوكراني إن عملية الإنقاذ جارية إذ لا يزال أشخاص تحت الأنقاض بعد انهيار جزء من المبنى.



وأضاف براتشوك أن صاروخا آخر أصاب منتجعا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل وإصابة شخص آخر.



ولقي آلاف المدنيين حتفهم منذ غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي فيما تصفه أوكرانيا بأنه عدوان غير مبرر. وتنفي موسكو استهداف المدنيين وتقول إنها تستهدف البنية التحتية العسكرية فقط فيما تسميه «عملية خاصة» للتخلص من القوميين الخطرين.

وجاء الهجوم الأخير بعد أن قالت روسيا إنها قررت الانسحاب من جزيرة سنيك أو الأفعى «كبادرة حسن نية» لإظهار أن موسكو لا تعرقل محاولات الأمم المتحدة لفتح ممر إنساني يسمح بتصدير شحنات الحبوب من أوكرانيا.



فيما قالت كييف إنها طردت القوات الروسية من الجزيرة الواقعة بالبحر الأسود بعد هجوم بالمدفعية والصواريخ، وأشاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالفوز الاستراتيجي، وقال في خطاب عبر الفيديو «إن ذلك لا يضمن الأمن بعد. إنه لا يضمن بعد أن العدو لن يعود. لكن هذا يحد بشكل كبير من أفعال المحتلين. خطوة بخطوة، سنبعدهم عن بحرنا وأرضنا وسمائنا».



في المقابل، كانت القوات الأوكرانية تسيطر بالكاد على مدينة ليسيتشانسك.



وصرح الحاكم الإقليمي سيرهي جايداي للتلفزيون الأوكراني بأن المدفعية الروسية قصفت المدينة من اتجاهات مختلفة بينما اقترب الجيش الروسي من عدة جهات.



وقال زيلينسكي «تفوق المحتلين في القوة العسكرية لا يزال واضحا إلى حد كبير. لقد جلبوا ببساطة كل احتياطياتهم لضربنا».

وتحاول القوات الروسية محاصرة ليسيتشانسك منذ أن استولت على سيفيرودونيتسك، الواقعة على الجانب الآخر من نهر سيفيرسكي دونيتس، الأسبوع الماضي بعد أسابيع من القتال العنيف.



وفي سيفيرودونتسك، خرج السكان من الأقبية يتفقدون الدمار الذي لحق بمدينتهم وهم يتطلعون إلى إعادة بنائها.



وقال أحد السكان، ويدعى سيرجي أولينيك (65 عاما)، لرويترز «تقريبا كل البنية التحتية للمدينة مدمرة. نعيش دون غاز وكهرباء وماء منذ مايو. نحن سعداء لانتهاء ذلك، وربما تبدأ عملية إعادة الإعمار قريبا، وسنعود إلى الحياة الطبيعية بشكل أو بآخر».



وعلى الرغم من خسارة أراض وتكبد خسائر في منطقة دونباس الشرقية في الأسابيع الأخيرة، تأمل أوكرانيا في إلحاق أضرار تكفي لإرهاق الجيش الروسي المتقدم.



ويرسل حلفاء أوكرانيا الغربيون أسلحة، وحصلت حكومة كييڤ على دعم آخر مع إعلان الولايات المتحدة أنها ستزودها بأسلحة ومساعدات عسكرية بقيمة 800 مليون دولار.



وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، متحدثا بعد قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، إن واشنطن وحلفاءها متحدون في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف بايدن في مؤتمر صحافي «لا أعرف كيف ستنتهي الأمور، لكن النهاية لن تكون انتصار روسيا على أوكرانيا... سنستمر في دعم أوكرانيا مهما طال الأمر».



وقتلت القوات الأوكرانية في المنطقة الجنوبية التابعة للقيادة المشتركة لقواتها المسلحة 35 جنديا روسيا وعطلت دبابتين وأربع عربات مدرعة، بحسب بيان عسكري أوكراني على فيسبوك الجمعة.



وقال أولكسندر فيلكول حاكم منطقة كريفي ريه على تيليجرام إن «القوات المسلحة الأوكرانية لا تتمسك فقط بخطوط الدفاع، بل تشارك أيضا في عمليات ناجحة تهدف إلى تحرير البلدات المحتلة في منطقة خيرسون من الغزاة». وأضاف أن القوات الأوكرانية استعادت بلدة بوتيومكين.



واستعادت أوكرانيا جزيرة الأفعى بعد أسابيع بدا فيها أن الزخم في الصراع المستمر منذ أربعة أشهر يتحول لصالح روسيا.



وقال البريجادير جنرال أوليكسي هروموف، إن القوات الأوكرانية لم تحتل الجزيرة بعد، لكنها ستفعل ذلك.



ويمثل رفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية هدفا أساسيا للغرب. واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن روسيا بتعمد نشر الجوع في العالم فيما وصفه بأنه «ابتزاز».



وتنفي موسكو إغلاق الموانئ وتلقي باللوم في نقص الغذاء على العقوبات الغربية التي تقول إنها تحد من صادراتها.



وعرض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو من موسكومؤخرا أن يلعب دور جسر ديبلوماسي بين بوتين ونظيره الأوكراني، معبرا عن أمله في إمكانية إعادة تفعيل خطوط إمداد الغذاء والأسمدة العالمية.



وقال «أقدر حقا الرئيس بوتين الذي قال في وقت سابق إنه سيوفر ضمانا أمنيا لإمدادات الغذاء والأسمدة من كل من روسيا وأوكرانيا. هذه أنباء طيبة».