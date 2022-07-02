أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان في أيام الأزمات الكبرى وفي أوقات الهناء ودعمهم الدائم.



جاء ذلك بيان للرئاسة اللبنانية عقب استقبال الرئيس عون لوزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي انعقد اليوم السبت في بيروت.



وقد سلم وزير الخارجية الرئيس اللبناني خلال اللقاء رسالة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أشاد فيها بالروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.



وبحسب البيان أعرب الرئيس اللبناني عن ترحيبه بمشاركة الشيخ د.أحمد الناصر والوفد المرافق في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية قائلا: «نحن دائما شاكرون للكويت ولسمو الأمراء الذين توالوا على قيادتها كما وللشعب الكويتي وقوفهم على الدوام إلى جانب لبنان في أيام الأزمات الكبرى وفي أوقات الهناء ودعمهم الدائم».



وأضاف: «وأنا أعرف كم أن الكويتيين قريبون من اللبنانيين وهم يعتبرون لبنان وطنهم الثاني».



ورأى الرئيس عون «ان لبنان منذ طرح المبادرة الكويتية نظر إليها بتقدير كبير» منوها بالخطوات الإيجابية التي حصلت والتحسن الملموس والمطرد للعلاقات مع دول الخليج في كافة المجالات لاسيما مع عودة السفراء.