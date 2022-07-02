عبدالعزيز الإبراهيم: المشاريع تستهدف الفئات الأشد حاجة في الدول التي تشهد أحداثاً وظروفاً استثنائية



أطلقت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة ذي الحجة للعام 1443، من خلال إطلاق عدد من المشروعات الموسمية والإنسانية وتنموية ومشاريع المياه، بغية تلبية الاحتياجات الأساسية لأكثر الفئات فقرا في شتى أنحاء العالم.



وقال مدير إدارة التسويق في نماء الخيرية عبدالعزيز الإبراهيم أن موسم ذي الحجة أحد مواسم الخير الداعمة لمشاريعها التعليمية والثقافية والتنموية ذات الأثر المستدام، مشيرا إلى حرص أهل الكويت خلال هذا الموسم على تكثيف البذل والعطاء لتخفيف معاناة المجتمعات الضعيفة.



وبين الإبراهيم أنه من فضل الله وكرمه أن جعل للمسلمين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومنها عشر ذي الحجة، فينبغي لمن وفقه الله، أن يعرف لهذه الأيام فضلها ويقدر لها قدرها، فيحرص على الاجتهاد فيها، فقد قال صلى الله عليه وسلم “ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.



وأضاف الابراهيم أن نماء الخيرية تطلق عدد من المشاريع يأتي منها عشرة في عشرة وعمليات العيون وإيواء لرعاية الأيتام وإغاثة أفريقيا واليمن وحملة الآبار وإفطار عرفة والمراكز الإسلامية.



وأشار الإبراهيم أن مشاريع نماء الخيرية تستهدف الفئات الأشد حاجة في الدول التي تشهد أحداثاً وظروفاً استثنائية، وتعاني من الكوارث والحروب واللجوء والنزوح والجوع والفقر، والتضخم والمجاعة والجفاف وغيرها، ومن هذه الدول سوريا واليمن، وفلسطين، والصومال، وغيره.



وأضاف الابراهيم أن ثواب العمل الصالح في هذه الأيام المباركة ينبغي أن يكون دافعاً لكل مسلم لديه سعة من المال، في التوسعة على غيره من المحتاجين والمنكوبين بصدقاته وزكواته وأضاحيه.