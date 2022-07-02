صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، وجاء في المرسوم:

مادة أولى:



ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم الى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:



1 - فايز مجبل المطيري - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية صربيا.

2 - بدر محمد العوضي - سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية.

3 - رائد عبدالله الرفاعي - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة النرويج.

4 - علي أحمد الظفيري - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة هولندا.

5 - ذياب فرحان الرشيدي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا.

6 - عبدالله محمد الموعد سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان.

7 - عزام عبدالمحسن العصفور قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك.

8 - نواف فهد السعيد قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة لوس أنجيليس.



مادة ثانية:



على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.