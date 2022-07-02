صدر مرسوم بنقل بعض رؤساء البعثات الديبلوماسية، وجاء في المرسوم:
مادة أولى:
ينقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم الى الدول المذكورة قرين كل اسم منهم:
1 - فايز مجبل المطيري - سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية صربيا.
2 - بدر محمد العوضي - سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية.
3 - رائد عبدالله الرفاعي - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة النرويج.
4 - علي أحمد الظفيري - سفيرا لدولة الكويت لدى مملكة هولندا.
5 - ذياب فرحان الرشيدي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية كوريا.
6 - عبدالله محمد الموعد سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية أذربيجان.
7 - عزام عبدالمحسن العصفور قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة نيويورك.
8 - نواف فهد السعيد قنصلا عاما لدولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية في مدينة لوس أنجيليس.
مادة ثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.