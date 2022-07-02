أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية لـ 37 موظفا في الهيئة.
وجاء في القرار:
مادة أولى:
يمنح الموظفون التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.
٭ فرح خليف سالم العنزي - مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة.
٭ هيا سامي الياقوت - مفتش أول أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ شوق فهد كرم - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ فاطمة احمد جاسم حمادة - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ شهد علي ريحان الشايع - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ نجمة صلاح الحيدري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ علي محمد حسن الصايغ - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ فاطمة عبدالله احمد ماه كريم - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ منار بدر عبدالله العتيق - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ فاطمة سعد خميس المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ هاجر محمد عبدالله الصيرفي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة العاصمة
٭ أسماء غازي المطيري - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية
٭ سارة يوسف محمد الخالدي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية
٭ هنوف مبارك فالح المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الفروانية
٭ شيرين حمزة دريس سلماني - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
٭ مها غازي محمد العتيبي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي
٭ وضحة خالد جعيلان العويهان - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الاحمدي
٭ وضحة عيد حسين العتيبي - تقني تغذية - ادارة تفتيش محافظة الاحمدي
٭ سارة فهد فلاح العنزي - مساعد مهندس كيمياء - إدارة تفتيش محافظة الاحمدي
٭ رهف خالد دميثير العنزي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء
٭ نورة ارشيد عبدالله الصليلي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء
٭ شهد سعود عبيد بادي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء
٭ ريما حمود محمد المطيري - مفتش أغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء
٭ معالي مشعل منور العتيبي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة الجهراء
٭ علي محمد غانم عباس - مفتش اول اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ منيرة بدر فهد مفرح - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ وضحة علي حسين البحر - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ شيخة عبدالعزيز الحربي - مفتش أغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ عائشة منصور علي العتيبي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ زهراء هاني النجادة - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة مبارك الكبير
٭ حلا مازن عبدالقادر ريان - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ عبدالله محمود يوسف طالب - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ هاجر احمد جمعة السناوي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شروق محمود حسن العنزي - مفتش اغذية - ادارة تفتيش محافظة حولي
٭ شيخة خالد الناصر - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة
٭ هاجر حمود العنزي - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة
٭ فتون سعود العنزي - مفتش اغذية - ادارة الاغذية المستوردة
مادة ثانية:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويبلغ لمن يلزم بتنفيذه.