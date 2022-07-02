تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بشمول ربات البيوت في المنحة المالية، أسوة بأصحاب المعاشات التقاعدية، وقال في مقدمة اقتراحه: إن مجلس الأمة أقر قانونا بشأن منحة المتقاعدين وزيادة معاشاتهم، والذي نص على أن (تصرف منحة مالية لمرة واحدة لأصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين في تاريخ صدور هذا القانون، مقدارها 3000 دينار، كما قضى القانون بأن تزاد المعاشات التقاعدية كل سنة اعتبارا من 1 أغسطس، وذلك بواقع 20 دينارا).

وأضاف: حيث إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 يتيح لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات ومكافآت استثنائية لبعض الفئات المستحقة.



ونص الاقتراح على ما يلي: «شمول ربات البيوت في المنحة المالية، أسوة بأصحاب المعاشات التقاعدية».