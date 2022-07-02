عبدالله قنيص



كشفت الإحصائية نصف السنوية لقطاع الامن العام الذي يرأسه اللواء فراج الزعبي وتحديدا منذ الأول من يناير 2022 حتى 30 يونيو الماضي وعبر 12767 نقطة تفتيش عن أرقام كبيرة فيما يتعلق بضبط المخالفين والمطلوبين في محافظات الكويت الست وذلك بتوقيف 5150 مطلوبا ومخالفا للإقامة ومتغيبا وكذلك المساهمة في الحد من قضايا التعاطي وحيازة المخدرات والخمور بالتعامل مع 1201 قضية، اذ تم ضبط 360 مطلوبا جنائيا وضبط 1619 متغيبا و3171 مخالفا للإقامة و842 مركبة مطلوبة و1152 ضبطية مخدرات و149 قضية متعلقة بحيازة خمور والاتجار بها وحرر رجال الأمن العام في هذه الفترة 38394 مخالفة متنوعة وتعاملوا مع 16171 حادثا مروريا كما حرروا 64 مخالفة لأشخاص أوقفوا مركباتهم في مواقف للمعاقين، إلى ذلك أكد مصدر امني استمرار الحملات الأمنية في عموم الكويت وفي مختلف الأوقات، مشددا على ضرورة الالتزام بالقانون والتجاوب مع رجال الأمن.