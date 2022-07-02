قال والد المغنية الأمريكية بريتني سبيرز إن مزاعم قيامه بالتجسس على ابنته باستخدام أجهزة تسجيل سرية مخبأة في غرفة نومها خلال فترة الوصاية هي مزاعم "كاذبة" وفي إعلان مكتوب، واصل جايمي سبيرز انكار أن يكون قد "قام أو سمح" بعملية تسجيل غير قانونية لابنته.

وكانت شيرين عبادي العميلة السابقة في مكتب التحقيقات الاتحادي قد اتهمت سبيرز سابقا بالقيام بـ"انتهاكات غير مقبولة" لخصوصية والحريات المدنية لابنته نجمة موسيقى البوب، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وقد تردد أنه تم العثور على جهاز تسجيل مثبت بشريط لاصق خلف أثاث غرفة بريتني لكي لا يراه أحد وتم تزويده ببطارية إضافية لكي يستمر في التسجيل لفترات أطول.