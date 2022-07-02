أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفيرها، خلال موسم حج هذا العام، شاشات إرشادية إلكترونية تتوزع على مداخل ومخارج المسجد الحرام وساحاته والطرق المؤدية إليه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /السبت/، أن الشاشات تتميز بالدقة العالية والقياسات المختلفة والتنوع في المحتوى وبعدة لغات مختلفة لتحقيق الفائدة لحجاج بيت الله الحرام وذلك من خلال بث الرسائل التوجيهية والإرشادية والتعريفية على مدار الساعة.

وتسهم الشاشات في تسهيل إيصال المعلومة بصريا للمستفيد، كما تعرض محتويات إرشادية وتوجيهية للاستدلال على أهم المواقع داخل المسجد الحرام كصحن المطاف والمسعى، بالإضافة إلى تذكير الطائفين والساعيين بالأدعية المأثورة في السنة النبوية بذكرها في بدايات ونهايات الطواف والسعي وتوعية حجاج بيت الله الحرام في كافة الجوانب الصحية والأمنية والإثراء المعرفي.