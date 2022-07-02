ذكرت تقارير إنجليزية اليوم /السبت/ أن نادي تشيلسي دخل سوق الإنتقالات بكامل قوته حيث يسعى وراء لاعب خط وسط برشلونة الإسباني فرينكي دي يونج هدف مانشستر يونايتد كما يقترب من ضم رحيم سترلينج وإثنين أخرين في مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة الجارديان أن فريق الشياطين الحمر وافق على دفع 46 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب خط وسط برشلونة الذي أصبح منفتحا الآن للانضمام إلى فريق المدرب إريك تن هاج.

ومع ذلك، كشفت الصحيفة أن نادي تشيلسي يراقب الصفقة عن كثب، ويمكن أن يبدأ محاولة متأخرة لمنافسة يونايتد على الدولي الهولندي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة ديلي ميل أن تشيلسي يقترب من صفقة بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مانشستر سيتي وقد يستحوذ على لاعبين آخرين هذا الصيف.

ويجري البلوز، محادثات متقدمة مع أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز ويتوقع أن ينضم سترلينج في الأيام المقبلة، فوفقًا للصحيفة، من المقرر أن يوقع المهاجم البالغ من العمر 27 عامًا عقدًا لمدة أربع سنوات في ستامفورد بريدج بعد الاتصال بفترة سبع سنوات متألقة في الاتحاد.

وفي غضون ذلك، ذكرت تقارير أن تشيلسي أبدى اهتمامه بالثنائي الدفاعي ناثان أك وأوليكسندر زينتشينكو خلال محادثات مع سيتي.

وشارك رحيم سترلينج في 47 مباراة مع مانشستر سيتي بجميع المسابقات خلال موسم 2021-2022 وسجل 17 هدفا وصنع 9 تمريرات حاسمة.

كما ساعد الدولي الإنجليزي رحيم سترلينج مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.