عاطف رمضان

تمكن فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضبط مخالفة هدر مياه لإحدى المؤسسات الحكومية.



وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري في تصريح «الأنباء»، إن فريق الضبطية القضائية أعد محضر ضبط هدر للمياه لهذه المؤسسة الحكومية.



وأضاف أن الفريق مستمر في مواصلة شن حملاته التفتيشية لضبط المخالفات وإعداد محاضر ضبط للمخالفين، مشيرا إلى أن القانون يطبق على الجميع ولا توجد أي استثناءات.



وأشار الشمري إلى أن المؤسسات والهيئات الحكومية يفترض أن تكون هي القدوة الحسنة لتطبيق سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق وضبط هدر المياه والإسراف.