2022 شهد هبوطاً بعدد الأجهزة المحمولة الموصلة بالإنترنت ليبلغ 522 ألف جهاز

2.47 مليون مستخدم لمنصة «تيك توك» تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً وما فوق



باهي أحمد



قالت رئيسة نادي الإعلام الرقمي الكويتي هند الناهض، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، إن مستخدمي الإنترنت بالكويت لعام 2022 بلغ 4.31 ملايين مستخدم، مشيرة إلى أن معدل انتشار الإنترنت في البلاد بلغت نسبته 99% من إجمالي عدد السكان.



حديث الناهض جاء بمناسبة اليوم العالمي للتواصل الاجتماعي، والذي يوافق 30 يونيو من كل عام، حيث قالت إن عدد مستخدمي الإنترنت بالكويت زاد بنسبة 1.3%، وبمقدار 54 ألف مستخدم بين عامي 2021 و2022.



وأشارت إلى ان هذه البيانات الصادرة عن «Kepios»، تكشف عن أن هناك نحو 43.5 ألف شخص بالكويت لم يستخدموا الإنترنت منذ بداية العام الحالي، مما يعني أن 1% من السكان ظلوا غير متصلين بالإنترنت، فيما شهد العام 2022 هبوطا في عدد الأجهزة المحمولة الموصلة بالإنترنت، ليبلغ نحو 522 الف جهاز.



تطبيق «إنستغرام»



قالت الناهض إنه وفقا لبيانات شركة «Meta»، فإن عدد مستخدمي تطبيق «انستغرام» بالكويت بلغ 2.4 مليون مستخدم، وذلك على الرغم من ان سياسات «انستغرام» تقصر استخدام المنصة على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق، لذلك من المفيد معرفة أن 67% من الجمهور «المؤهل» بالكويت يستخدمون «انستغرام».



ولفتت إلى أن وصول إعلانات «انستغرام» بالكويت في بداية العام 2022 كان يعادل 55.7% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر) وفي أوائل عام 2022، كان 39.3% من جمهور إعلانات «انستغرام» في الكويت من الإناث، بينما كان 60.7% من الذكور.



مستخدمو «تيك توك»



كشفت الناهض عن أن الأرقام المنشورة في موارد إعلانات «ByteDance» تشير إلى أن منصة «تيك توك» كان لديها 2.47 مليون مستخدم تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق في الكويت في بداية العام الحالي.



وأوضحت أن أرقام «ByteDance» تشير إلى أن إعلانات «تيك توك» وصلت إلى 75.4% من جميع البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وما فوق في الكويت في نفس الفترة، حيث كان وصول إعلانات «تيك توك» بالكويت يعادل 57.4% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين في بداية العام، بغض النظر عن العمر، كما أنه في أوائل عام 2022، كان 39.4% من جمهور إعلانات «تيك توك» في الكويت من الإناث، بينما كان 60.6% من الذكور.



تطبيق Snapchat



أوضحت الناهض أن البيانات المنشورة في موارد إعلانات Snap تشير إلى أن Snapchat كان لديه 1.95 مليون مستخدم في الكويت في بداية عام 2022 وهذا الرقم يعني أن وصول إعلانات Snapchat في الكويت كان يعادل 44.8% من إجمالي عدد السكان في العام الحالي، ومع ذلك، يقيد Snapchat استخدام منصته على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق، لذلك من الجدير بالذكر أيضا أن 54.4% من الجمهور «المؤهل» في الكويت يستخدمون Snapchat في عام 2022 كما كان مدى وصول إعلانات Snapchat في الكويت يعادل 45.2% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر) في بداية العام، مبينة أنه كان 52.2% من جمهور إعلانات Snapchat في الكويت من الإناث، بينما كان 47.3% من الذكور.



مستخدمو «تويتر»



بينت الناهض أن الأرقام المنشورة في موارد الإعلان على Twitter تشير إلى أن Twitter كان لديه 1.45 مليون مستخدم في الكويت في بداية عام 2022 وهو يعني أن وصول إعلانات تويتر في الكويت كان يعادل 33.3% من إجمالي عدد السكان في ذلك الوقت، ومع ذلك، يقيد تويتر استخدام منصته على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عاما فما فوق، لذلك قد يكون من المفيد معرفة أن 40.5% من الجمهور «المؤهل» في الكويت يستخدمون تويتر في عام 2022، حيث كان وصول إعلانات تويتر في الكويت يعادل 33.6% من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر) في بداية العام.



صغار المؤثرين



قالت الناهض إن صغار المؤثرين، أولئك الذين يعملون مع 100 ألف متابع أو أقل، ثبت أنهم يحققون عائد استثمار أكبر من نظرائهم الماكرو، مما يساعد على توجيه رسائل حقيقية إلى قواعد المعجبين الموالين والمشاركين، كما أنه من الواضح أن الشعبية المتزايدة لصغار المؤثرين في أعقاب الوباء، زادت عمليات البحث حول الموضوع بنسبة 105% (وفقا لـ Ahrefs Keyword Explorer) من 2019 إلى 2021 حيث سعت العلامات التجارية إلى دمجها في إستراتيجيتها التسويقية وذلك مدفوعا بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية، حيث أدت عمليات الإغلاق في عامي 2020 و2021 إلى انفجار مؤثرات صغيرة جديدة ومتعددة الاستخدامات دخلت مجال التسويق.

وشددت على أنه نتيجة لذلك فإنه ليس من المستغرب أن نرى المزيد من العلامات التجارية تتطلع إلى صغار المؤثرين لزيادة استراتيجياتهم في العلاقات العامة والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تشير الأرقام إلى أن المؤثرين الأصغر سيشكلون 91% من حصة السوق في مختلف القطاعات حتى نهاية عام 2022، مع الوصول إلى أدوات وبيانات أفضل يمهد الطريق لزيادة التخصيص وقياس أكثر دقة يساعد العلامات التجارية في تعزيز استراتيجيتها التسويقية المؤثرة.



ولفتت الى أنه يتم تقدير المؤثرين الأصغر لمرونتهم، حيث يمكنهم بسهولة إشراك جماهيرهم حول مواضيع ومنتجات متعددة، ولا يتوقع منهم البقاء في مسارهم عندما يتعلق الأمر بمكان أو قطاع معين، وبالمثل، حيث أدى عام 2020 أيضا إلى ظهور المؤثر «متعدد القنوات»، انتقل منشئو المحتوى من منصات طويلة المدى وراسخة بما في ذلك YouTube وInstagram إلى القنوات الناشئة مثل TikTok، مما أدى في الوقت نفسه إلى تنمية وتنويع قاعدة المتابعين.