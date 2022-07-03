أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران شكلت نقطة تحول في العلاقات بين البلدين. وقال: دخلنا مرحلة جديدة من العلاقات الشاملة لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية.



وشدد عبداللهيان الذي وصل سورية أمس في زيارة رسمية على دعم إيران سيادة سورية ووحدة أراضيها، مؤكدا معارضة بلاده لأي اعتداء عسكري على الأراضي السورية.



ووصل وزير الخارجية الإيراني إلى دمشق أمس على رأس وفد رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين السوريين حول التطورات الإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في تصريح للصحافيين: «هذه الزيارة مهمة جدا حيث تأتي بعد تطورات محلية وإقليمية ودولية كثيرة سواء في سورية أو إيران.. جرى الكثير من النشاطات خلال المرحلة الماضية.. وكما تعودنا فنحن نتشاور بشكل مستمر ووثيق حيال كل التطورات».



وأضاف المقداد: الأوضاع في سورية تحتاج مزيدا من المشاورات بين البلدين الشقيقين لاسيما تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية والتهديدات التي تطلقها «إسرائيل» ضد إيران والهدف واحد منها هو إضعاف جبهة المقاومة».