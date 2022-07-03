دارين العلي - عاطف رمضان



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن وجود توجه لإعادة تدقيق ومراجعة كشوف مكافأة الأعمال الممتازة الخاصة بموظفي الوزارة، لإنصاف الموظفين المستحقين الذين لم تشملهم كشوف هذه المكافأة.

وأوضحت المصادر أن عملية التدقيق والمراجعة التي ستشمل كشوف جميع الإدارات على مستوى قطاعات الوزارة كافة تأتي بناء على تعليمات وزير الأشغال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى، بهدف الكشف عن أي تلاعب أو تجاوز تم خلال مرحلة إعداد هذه الكشوف.

من جهة اخرى، تمكن فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من ضبط مخالفة هدر مياه لإحدى المؤسسات الحكومية.

وقال نائب رئيس فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري في تصريح «الأنباء»، إن فريق الضبطية القضائية أعد محضر ضبط هدر للمياه لهذه المؤسسة الحكومية.