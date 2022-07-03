أعلنت جامعة الكويت أن الاتحاد الدولي للصيدلة اختار العميد المساعد للشؤون الطلابية والأكاديمية بكلية الصيدلة د.دلال الطويل ضمن 20 «نجمة صاعدة» في مجال أبحاث العلوم الصيدلانية والتعليم الصيدلي.



وقالت الجامعة، في بيان صحافي أمس، ان الاتحاد الدولي للصيدلة أطلق مبادرة للنساء في العلوم والتعليم الصيدلاني لتسليط الضوء على النساء المتميزات في هذا المجال.



وأوضحت أن القائمة تضمنت 20 باحثة ومعلمة في مجال الصيدلة من جميع دول العالم، لافتة إلى أن د.الطويل الوحيدة التي تمثل دولة عربية ضمن القائمة المنشورة من قبل الاتحاد الدولي والتي تضم أكثر من أربعة ملايين صيدلاني وباحث في هذا المجال حول العالم.