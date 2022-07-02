القاهرة - سامي عبد الفتاح



أكد البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني الجديد لفريق الأهلي المصري، انه استمع الى المدير الفني الأسبق للاهلي مانويل جوزيه، وتحمس جدا لنيل شرف العمل مع نادي القرن في افريقيا، والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية عريضة.



وقاد سواريش أمس أولى مبارياته مع الاهلي خلفا للجنوب افريقي موسيماني , وذلك بمواجهة فريق بتروجيت فى الدور قبل النهائي لمسابقة كأس مصر نسخة 2020.



وقبله بـ 24 ساعة حضر سواريش المؤتمر الصحفي بمقر النادي لتقديمه الى الاعلام المصري , وكشف سواريش خلال حديثه انه تابع بعض مباريات الفريق , وقام بتحليل الأداء مع مساعديه البرتغاليين الخمسة ووجد ان الفريق يعاني من بعض المشاكل الفنية والبدنية والسيكولوجية.



مشيرا الى أنه يحاول أن يكون منظما خلال المباريات، بالإضافة لتقديم كرة قدم جيدة، مشيرًا إلى أنه شعر بأن الفريق يقل تركيزه بعض الوقت خلال مجريات المباراة، مؤكدًا أنه سوف يعمل على تحسين ذلك، وأنه جاء إلى الأهلي من أجل تطوير مستويات اللاعبين، ويعلم أن الأهلي سيوفر له كل الدعم.



ويستأنف ريكاردو سواريش نشاطه مع الفريق بفاصل زمني بسيط جدا , حيث يخوض الاهلي مباراته المؤجلة مع الجونة بعد غد الثلاثاء في الجونة بمحافظة البحر الأحمر وهي واحدة من ثلاث مباريات مؤجلة للاهلي اضافة الى مباراتي الاسماعيلي والمقاولون.



ومع هذه الخطوة للمدرب البرتغالي , غادر المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي إلى نادي قطر القطري، بعد موافقة الاهلي على العرض المقدم له بقيمة 2.5 مليون دولار.



وغاب بانون عن صفوف الاهلي الشهور الثلاثة الأخيرة بسبب اصابته بمضاعفات شديدة بعد اصابته بفيروس كورونا.