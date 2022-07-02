ثامر السليم



اعتمد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف أسماء المقبولين في خطة البعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي للعام للطلبة الحاصلين على الثانوية في عامي 2021/2020 و 2022/2021.

جاء ذلك ببيان رسمي من الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية الناطق الرسمي باسم الوزارة ا. فاطمة السنان خلال إعلان وزارة التعليم العالي لأسماء الطلبة المقبولين في خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2023/2022.

حيث هنأت السنان الطلبة والطالبات المقبولين وذويهم، داعيه المولى عز وجل لهم التوفيق في مسيرتهم الأكاديمية ، مشيرة إلى أن أعداد المقبولين في خطة البعثات الخارجية لهذا العام بلغ (3454 ) طالب وطالبة ، بزيادة عن الخطة الأصلية للعام الماضي والذي بلغ عدد المقبولين (3311 ) طالب وطالبه.

وأكدت السنان على الطلبة ضرورة الالتزام بقوانين الهجرة في دول الابتعاث، وكذلك الالتزام بلائحتي البعثات والمعادلات الخاصة بوزارة التعليم العالي لتسهيل مسيرتهم الدراسية طوال فترة البعثة كما شددت على أهمية التزام الطلبة المقبولين بالمواعيد التي سترسلها الوزارة لكل طالب حيث سيتم استقبالهم في المواعيد المحددة لهم فقط، وذلك لاستكمال إجراءات اعتماد البعثة ، كما يمكن للطلبة متابعة المرحلة الثالثة والأخيرة لحملة #وجهني عبر حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة للاطلاع على كافة المعلومات التي تهم الطلبة وذويهم لمرحلة ما بعد القبول .