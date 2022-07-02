آلاء خليفة



أكدت جامعة الكويت في بيان صحافي لها أنه ولله الحمد لم تسجل أي إصابة بين الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين جراء سقوط أحد عوارض التدعيم الحديدية المرتبطة بالواجهة الزجاجية بكلية الهندسة والبترول الحرم الجنوبي، بمدينة صباح السالم الجامعية يوم أمس السبت، وأن الحادث كان بعيدا عن أية أضرار مادية أو بشرية.



وأضافت الجامعة أن قطاع المرافق ممثلا بإدارتي الأمن والسلامة والإنشاءات والصيانة قام فورا بتأمين الموقع بمسافة كافية حفاظا على سلامة مرتادي الكلية.



وأوضحت أنه جار معاينة الموقع من قبل القائم بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق د. محمد زينل والقائم بأعمال مدير البرنامج الإنشائي د. خالد الهزاع وإدارة الإنشاءات والصيانة للوقوف على الأسباب الفنية وإيجاد الحلول السريعة لضمان سلامة مرتادي المبنى.



وأكدت الجامعة على أن هذا الحادث لن يؤثر على سير العملية التعليمية، متمنين السلامة للجميع.