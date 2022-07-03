عبدالعزيز الفضلي

رفضت وزارة التربية جميع التظلمات التي تقدم بها طلبة الصف الثاني عشر بالقسمين العلمي والأدبي وكذلك التعليم الديني الخاصة بنتائجهم في اختبارات الثانوية العامة وذلك بعد مراجعتها والتاكد منها بشكل متأن .



وفي هذا السياق كشفت مصادر تربوية مطلعة ل "الانباء" أن عدد التظلمات التي تقدم بها الطلبة يقارب 2350 تظلما مشيرة الى ان الوزارة سمحت للطلاب بالتظلم من نتائج تصحيح الاختبارات عبر موقعها الالكتروني "اونلاين" في جميع المواد على ألا يتجاوز عدد المواد التي يتظلم فيها الطالب ثلاث مواد دراسية.



واضافت المصادر ان الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة بهذا الجانب والعمل على مراجعة أوراق الإجابات للطلبة والتاكد من سلامة التصحيح او تجميع الدرجات ولم تجد أخطاء فيها، لافتة الى ان المراجعات لم تسفر عن وجود اي خطا

أ في اوراق الاختبارات او محاضر الغش، وبالتالي تم رفض جميع التظلمات وتم ابلاغ الطلبة المتقدمين بذلك .