الإبراهيم: الأكياس لا تحتوي على أي مواد بلاستيكية والواحد يتحمل 10 كيلوغرامات ويذوب في الماء كلياً



بمناسبة اليوم العالمي للأكياس الخالية من البلاستيك، أطلقت الهيئة العامة للبيئة مجددا حملتها التوعوية «كويت خالية من البلاستيك» للتشجيع على اتباع ثقافة استهلاكية صديقة للبيئة عبر توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، كما قامت الهيئة بالتعاون مع «كارفور» بتدشين ركن خاص بالحملة في متجر كارفور ٣٦٠ أيام 3 و4 و5 يوليو ومتجر كارفور الأڤنيور.

وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم أن الهيئة حريصة على الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية مما دفعها إلى إطلاق حملة توزيع مليون كيس صديق للبيئة على الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية وذلك لرفع الوعي البيئي والحد من الأضرار البيئية الناجمة عن استخدام الأكياس البلاستيكية.



وعن خصائص الأكياس قالت الإبراهيم إنها لا تحتوي على أي مواد بلاستيكية وتتميز بالقوة إذ يتحمل الكيس الواحد 10 كيلوغرام ويذوب في الماء كليا، كما أنها غير سامة وليس لها أي ضرر على الكائنات الحية أو الماء أو التربة.



وأضافت: تتقدم الهيئة العامة للبيئة بدعوة جميع الجمعيات التعاونية والاسواق الموازية لاستبدال أكياس البلاستيك بأخرى صديقة للبيئة ومصنوعة من المواد القابلة للتحلل والغير سامة، مبينة أن معظم الاكياس البلاستيكية المستعملة حاليا أحادية الاستعمال أي تستخدم لمرة واحدة فقط حيث تمثل مخلفاتها عبئا كبيرا على البيئة لأنها غير قابلة للتحلل، محذرة من عواقبها السلبية على صحة الإنسان، مشيرة الى استمرار الهيئة في تنظيم الحملات التوعوية بقصد إعداد جيل واع بيئيا.



بدوره، قال رئيس العمليات التجارية والتشغيلية في كارفور الكويت لدى ماجد الفطيم للتجزئة جان عبدالساتر: أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للهيئة العامة للبيئة وفريقها، على إطلاق هذه المبادرة البيئية، ويسعدنا أن نكون شركاء فيها والتعاون معا على نشر وتعزيز التوعية والثقافة، التي باتت ضرورة ملحة في الوقت الراهن.



وتابع: تأتي مشاركتنا بالحملة في إطار التزامنا الطويل الأمد بتطبيق السياسات المسؤولة وإرساء المعايير لتحقيق الاستدامة، لاسيما فيما يتعلق بالبيئة، بالإضافة إلى رؤيتنا التي تهدف إلى التخلص من الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في جميع فروع كارفور بحلول العام 2025، إلى جانب المنتجات الأخرى المعدة للاستخدام لمرة واحدة وتعزيز الاستعانة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام وغيرها من البدائل المستدامة، مبينا ان الاستدامة تعد واحدة من أبرز مساهماتنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق تأثير إيجابي وملموس في المجتمع، حيث نلتزم بسعينا الدائم من خلال اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة وإطلاق المبادرات اللازمة، التي نهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي والتشجيع على تحقيق تغيير في السلوك الاستهلاكي بما ينصب في مصلحة البيئة والمجتمع.



ودعا القطاع الخاص إلى دعم هذه المبادرة، انطلاقا من أهمية العلاقة التكاملية بين القطاعين العام والخاص والتي من شأنها المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.