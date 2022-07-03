صرح المدير التنفيذي لوقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه مسير الظفيري بأن الوقفية وبالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة قد اختتمت دورتها الأولى للحلقات القرآنية لهذا العام، والتي شارك فيها العديد من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا بمختلف فئاتهم العمرية، وقد تيسر بفضل الله تعالى لكثير ممن يريد حفظ كتابه الكريم المشاركة في هذه الحلقات، وهذا مما تسعى إليه وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه، إذ تهدف إلى تخريج جيل حافظ للقرآن الكريم، وتعتمد في سبل تحقيق ذلك جميع الوسائل المتاحة، متجاوزة بفضل الله تعالى جميع العقبات.



وذكر الظفيري أن الوقفية تسعى أيضا لتعزيز الشراكة المجتمعية، من خلال تعاونها مع الجهات الرسمية والأهلية لتحقيق ما تصبو إليه في مجال حفظ كتاب الله تعالى وفهمه، مشيدًا بالشراكة مع الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة؛ حيث كان لهذا التعاون أثر بالغ في حفظ طلبة وطالبات الوقفية لكتاب الله تعالى بجميع المستويات في الحلقات القرآنية، وقد تم تكريم عدد (130) من الطلبة والطالبات الذين اجتازوا الدورة الأولى لهذا العام وكان منهم متميزون بعدد (16) طالب وطالبة.



وتقدم الظفيري بالشكر والعرفان إلى الأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة على تعاونهم مع الوقفية سائلا الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء.



وختم تصريحه بأن الوقفية على استعداد تام لتقبل أي طالب وطالبة وبأي مرحلة عمرية من سن السابعة فمافوق لحفظ كتاب الله تعالى في حلقاتها، داعيا من يريد المشاركة بزيارة مواقع التواصل الخاصة بالوقفية.