ستتوافر بمجمعات «الأڤنيوز» و«360 مول» و«الكوت».. وتتضمن أوراقاً نقدية من كل فئات الدينار الكويتي



أعلن بنك الكويت المركزي توفير أجهزة للسحب الآلي في عدد من المجمعات التجارية خلال فترة العيد، تتضمن أوراقا نقدية من كل فئات الدينار الكويتي، وذلك نظرا لازدياد الطلب من قبل المواطنين على تلك الفئات لتوزيع العيادي.



وقال «المركزي» في بيان صحافي إن خدمة أجهزة السحب الآلي ستتوافر في مجمع الأڤنيوز ومجمع 360 مول ومجمع الكوت، وذلك بداية من 3 يوليو وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.



وبين أن الخدمة لقيت فيما سبق ترحيبا وإقبالا من الجمهور، إذ وفرت عليهم عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية، لاسيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي الأخرى.



وأضاف البيان أن «المركزي» زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد الجديدة من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في كل مناطق الكويت وسيتم الإعلان من قبلهم عن مواقع توفير «العيادي» وأوقات العمل لديهم.